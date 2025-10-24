dalivali.bg
Реакциите в Брюксел: Нов пакет санкции от ЕС срещу Русия

Той беше блокиран месеци наред от Словакия

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:23 ч. 24.10.2025 г.

Нов пакет санкции от Европейския съюз срещу Русия. Украинският президент, който присъства на срещата на върха на европейските лидери, коментира новите мерки.

Руски бойни самолети навлязоха във въздушното пространство на Литва, НАТО вдигна изтребители

„Това решение за 19-ия пакет санкции е от жизнено важно значение за нас. Това е добър сигнал към останалите страни по света да се присъединят към санкциите. Знаете, че не е само енергийният сектор, трябва да се санкционира и сенчеста флота. Трябва да продължим, докато Путин не спре тази война“, каза украинският президент Володимир Зеленски.

Пакетът санкции беше блокиран месеци наред от Словакия, която е силно зависима от руски доставки на петрол и природен газ по суша.

Сега вече е факт, заедно със съответните последствия - поетапна забрана за внос на руски втечнен газ, нови ограничения за руския сенчест флот и за още руски банки, както и добавяне на още дипломати в списъка на санкционираните.

