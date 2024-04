Рано сутринта украинският град Николаев беше атакуван с дрон. Нанесени са сериозни щети по хотел. Според руската информационна агенция РИА в хотела са настанени англоговорящи наемници, воюващи в Украйна.

„Врагът атакува града с безпилотен летателен апарат от типа „Шахед-131/136“. В резултат има тежки щети по сградата на хотел, избухна пожар, който бързо беше потушен. Няма жертви“, съобщи губернаторът на околната Николаевска област Виталий Ким.

Russia attacks Ukraine with 9 drones overnight, damaging hotel in Mykolaiv.



Russia attacked Ukraine with nine drones overnight on April 28, Air Force Commander Mykola Oleshchuk reported. Five of them were shot down by the Ukrainian forces.https://t.co/5xZTZadrWf