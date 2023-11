В ирландската столица Дъблин тази нощ избухнаха размирици, след като петима души, сред които три деца, бяха намушкани с нож.

Антиимигрантски настроени демонстранти влязоха в сблъсъци със силите на реда. Запалени бяха автобус и полицейска кола. Изпочупени бяха прозорците на хотел и верига за бързо хранене. Полицията съобщи и за разграбени магазини.

„Това са позорни сцени. Хулиганска фракция, водена от крайнодясна идеология, извърши сериозни актове на насилие“, обяви пред журналисти шефът на ирландската полиция Дрю Харис.

The Fighting Irish are starting to awaken after the Dublin attack. #EnoughIsEnough #DublinRiots #Dublin #Immigration pic.twitter.com/S7sMHaxZVw

По-рано през деня полицията заяви, че за нападението на площад „Парнел“ е задържан 40-годишен мъж и не се издирват други хора. Би Би Си съобщи, че по информация от техни източници задържаният е ирландски гражданин, който живее в страната от 20 години.

Сред ранените при нападението има по-сериозно пострадало 5-годишно момиче. Другите две деца – 5-годишно момче и 6-годишно момиче, са получили по-леки наранявания.

The Irish people are fighting for their homeland!

They are not 'far right', they are patriots



The Irish Know They are Being Replaced.#IrelandisFull #Ireland #DublinRiots #Dublin #Immigration #TheGreatReplacement #WhiteGenocide pic.twitter.com/xdWSkCytzX