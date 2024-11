Мистериозно послание, издълбано в статуя от времето на легендарния цар Мидас, беше разчетено.

Историк успя да го дешифрира по време на посещение в днешна Южна Турция, където направи снимка, разкриваща подробности, невиждани досега.

Марк Мън откри, че 2600-годишният каменен монумент, известен като Арслан Кая, съдържа думата „Матеран“, която се превежда като „богиня майка“ на древен индоевропейски.

Това послание е създадено от фригийците, цивилизация, която е обитавала региона от приблизително 1200 до 600 г. пр. н. е. и е най-известна с легендарния си цар Мидас.

Мидас е легендарен цар на Фригия и според древногръцката митология е син на богинята Кибела и цар Гордий, който притежавал способността да превръща всичко докоснато в злато.

Арслан Кая е една от осемте подобни структури във Фригийските планини в западен Анадол, Турция.

Археологът прави откритието си при посещение през април.

Благоприятните условия на осветление му позволиха да направи невероятната снимка на изтрития надпис, разкривайки подробности, които са убягвали на предишните изследователи.

Midas Ancient City, located in Han district of Eskişehir province, is located in a rocky area on Phrygian plateau, Turkey. Yazılıkaya located in city, known as Midas Monument, is among examples of rock monuments of Phrygians and is among important outdoor monuments of the world. pic.twitter.com/pHZVb5Q1Zn