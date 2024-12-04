Броят на починалите от отравяне с фалшив алкохол в Истанбул нарасна до 17 души, предаде турската телевизия Си Ен Ен-Тюрк.

Досега 46 души със симптоми на отравяне с фалшив алкохол са се обърнали за помощ в болници в районите Шишли, Бейоглу, Фатих, Кягътхане, Есенюрт, Юмрание, Юскюдар, Бакъркьой.

17 души са починали в болници. Продължава лечението на 22-ма, а седем души са изписани, пише БТА.

Досега по случая са арестувани 19 души, а разследването продължава.

Употребата на фалшив алкохол е изключително сериозен социален проблем в Турция, където алкохолът е скъп поради високите акцизи. Всяка година десетки граждани умират от отравяне с фалшиви спиртни напитки.

Преди седмица полицията в Лаос задържа управителя и седем други членове на персонала в хотел след смъртта на шестима туристи от предполагаемо отравяне с метанол, пише Би Би Си.

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