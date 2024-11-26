Задържаха персонала на хотел заради отравяне на туристи

Полицията в Лаос задържа управителя и седем други членове на персонала в хотел след смъртта на шестима туристи от предполагаемо отравяне с метанол, пише Би Би Си.
Туристите - двама австралийци, двама датчани, американец и британски гражданин - починаха по-рано този месец, след като очевидно са пили замърсен алкохол в град Ванг Виенг.
Не е ясно колко други хора са се разболели.
Смъртните случаи хвърлиха светлина върху популярния туристически град и изплашиха туристите, особено жените, тъй като пет от шестте загинали са били жени.
Няколко правителства, включително Нова Зеландия, Австралия и Обединеното кралство, предупредиха своите граждани за пиенето на спиртни напитки в Лаос.
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