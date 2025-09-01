„Опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са една от причините за украинската криза“, това каза руският президент Владимир Путин в Китай по време на срещата на върха на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), „предаде Ройтерс“.

„Тази криза не беше предизвикана от руската атака срещу Украйна, а беше резултат от преврат в Украйна, който беше подкрепен и провокиран от Запада“, добави Путин.

На срещата на върха на ШОС присъстваха китайският президент Си Цзинпин, индийският премиер Нарендра Моди и иранският президент Масуд Пезешкиан. С тях руският президент е обсъдил срещата си с американския си колега Доналд Тръмп в Аляска на 15 август.

Путин заяви, че светът се нуждае от „система, която да замести остарелите евроцентрични и евроатлантически модели и да отчита интересите на най-широк кръг от страни. „Ние високо ценим усилията и предложенията на Китай, Индия и другите ни стратегически партньори, насочени към разрешаване на украинската криза“, добави той.

Държавният глава на Русия отхвърли призивите за прекратяване на огъня и постави твърди териториални и политически изисквания – призовавайки Украйна да отстъпи повече територия и да се откаже от западната подкрепа – като предварителни условия за мир.

В понеделник, 1 септември, той ще се срещне с Моди, Пезешкиан и турския президент Реджеп Тайип Ердога.

Снимка: EPA/Reuters

Срещата, описвана като най-важната от създаването на ШОС през 2001 г., се провежда на фона на множество кризи, които засягат пряко членовете ѝ - търговската война на Съединените щати с Китай и Индия, военният конфликт в Украйна и иранския ядрен спор.

