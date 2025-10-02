Остри международни реакции, след като израелската армия спря частната флотилията „Сумуд“ с хуманитарна помощ на 130 километра от Ивицата Газа в международни води.

По последни данни над 400 пропалестински активисти е имало на борда на 41 кораба от международната флотилия.



Сред арестуваните няколкостотин активисти са шведката Грета Тунберг и българинът Васил Димитров. Според Тел Авив всички те са в безопасност и ще бъдат върнати в родните им страни.

„По време на операция, продължила около 12 часа, личният състав на израелския флот предотврати мащабно нахлуване, водено от хиляди души на борда на 41 плавателни съда, които ясно заявиха намерението си да нарушат законната морска блокада на ивицата Газа", уточниха от Израел.

Снимка: EPA/Reuters

Неправителствени организации определиха задържането като „акт на сплашване, целящ да накаже и заглуши критиците“. В редица европейски столици се проведоха масови протести срещу действията на Израел. Хиляди хора излязоха по улиците на Рим в подкрепа на пропалестинската флотилия.

В Лондон също имаше масова демонстрация, дори се стигна до ескалация на напрежението. Хиляди хора излязоха и по улиците на Барселона, за да осъдят действията на Израел.

Тел Авив защити решението си заради близостта на флотилията до „активна бойна зона" и обвини организатора на организацията във връзки с „Хамас“.

От Външното ни министерство са в контакт с израелските власти, като се очаква консулът ни да посети задържания българин.