Ръководителят на самопровъзгласилата се Донецка народна република, която е във война с властите в Киев, Денис Пушилин обяви евакуация на цивилни към съседна Русия.

Той обвини Киев, че се готви за нахлуване след ескалацията на сблъсъците по линията на съприкосновение, предаде Франс прес.

BREAKING: Air raid sirens were heard in #Donetsk, #Ukraine Friday. Reports say the first convoy to evacuate civilians will leave at 20:00 local time. pic.twitter.com/QPpyXSgNUA