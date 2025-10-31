Последен ден от процеса във Франция срещу четиримата българи, обвинени в оскверняване на Мемориала на жертвите на Холокоста през май миналата година.

Според обвинението те са действали по поръчка от страна на Русия.

Прокуратурата в Париж поиска 4 години затвор за двама от сънародниците ни, които според нея са организаторите на акцията, и две години затвор за останалите двама.

В основата на обвинението се изтъква антисемитският характер на деянието.

Днес пледира защитата на четиримата българи от Благоевград.

На 29 октомври четирима българи се изправиха пред съда във Франция, обвинени в поругаване на еврейски мемориал с червени отпечатъци от ръце миналата година.

Вандализмът бе извършен в момент на изострено напрежение във Франция заради войната между Израел и "Хамас", започнала през октомври 2023 г.

Процесът е първи по рода си във Франция и част от серия подобни случаи, за които се подозира, че са били организирани от чужда държава с цел дестабилизация.

Още няколко подобни отпечатъка били открити в близките райони на централна Париж.

