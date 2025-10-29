dalivali.bg
Съдят българи в Париж, осквернили Мемориала на Холокоста

Обвиняемите могат да получат до 7 години затвор и глоба от 75 000 евро

Снимка: Twitter

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:55 ч. 29.10.2025 г.

Четирима българи са съдени от днес в Париж заради вандализиране на Мемориала на Холокоста във френската столица, предаде Франс прес.

Случаят се вписва в поредица от подобни случаи, дефинирани като опити за дестабилизация, за които има подозрение, че може да са извършени под чуждо влияние.

Целта е да се посее смут и да се предизвикат разделения сред френското население, заяви прокурорката на Париж Лор Бекюо. Тя припомни, че има общо девет такива случая, предаде БТА. 

Вандали ограбиха арт магазин в центъра на София

Конкретно по случая с вандализиране на Мемориала на Холокоста във временния арест се намират трима души, които бяха екстрадирани от Хърватия и България. Четвърти се издирва и може да бъде съден задочно, поясни прокуратурата през юли.

Тримата задържани трябва да отговорят на обвинения за колективно деградиране на монумент, водени от предполагаем расов, етнически или религиозен мотив, както и по обвинения за участие в група, извършваща злонамерени действия.

Четвъртият заподозрян е направил резервациите по настаняването и транспорта на тримата задържани.

Процесът ще продължи три дни. Обвиняемите могат да получат до 7 години затвор и глоба от 75 000 евро.

В нощта на 13 срещу 14 май 2024 г. те са нарисували с червена боя червени ръце по Стената на справедливостта на Мемориала на Холокоста. Общо 35 ръце са били изрисувани там. Сходни рисунки бяха открити и по стените на сгради в четвърти и пети парижки район.

Заподозрените са били идентифицирани чрез камери за видеонаблюдение, проследяване на телефоните, резервациите на полети и на хотел.

Вандали оскверниха Паметника на спасителите на бургаските евреи

Трима от тях са пътували с автобус за Брюксел на 14 май, точно след вандалската проява. Оттам те са взели полет за София.

По време на разследването се очерта хипотезата, че този акт може би  отговаря на действие за дестабилизация на Франция, организирано от руските разузнавателни служби, смята прокуратурата.

Това се вписва в една по-голяма стратегия, целяща да разпространяването на фалшиви информации и разделяне на френското обществено мнение и подклаждане на вътрешни напрежения чрез използване на проксита, тоест на хора, които не работят за тези разузнавателни служби, но са възнаградени от тях за извършване на периодични неща чрез посредници, по-специално в съседни на Русия страни, добавя прокуратурата.

