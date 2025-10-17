Мъж и жена разбиха и ограбиха арт магазин в центъра на София. Случката се разиграва преди дни, минути преди 2 ч. през нощта.

Извършителите се издирват, от охранителните камери се вижда, че мъжът се заглежда във витрината, след което тръгва да я отвори със сила и я чупи.

Собственикът Петър Арбов споделя, че 15 минути след инцидента съседи са го потърсили. На място заварва „неприятна“ обстановка.

„Голям късмет са имали извършителите, защото тази витрина е огромна, стига до тавана и можеше да падне върху тях“, каза Арбов.

По думите му са откраднато бижута, грамофон и малки пластики. Той допълни, че в същата вечер вандалите са разбили още два обекта в района.

По случая е образувано досъдебно производство.

