Мъж и жена разбиха и ограбиха арт магазин в центъра на София. Случката се разиграва преди дни, минути преди 2 ч. през нощта.
Извършителите се издирват, от охранителните камери се вижда, че мъжът се заглежда във витрината, след което тръгва да я отвори със сила и я чупи.
Собственикът Петър Арбов споделя, че 15 минути след инцидента съседи са го потърсили. На място заварва „неприятна“ обстановка.
„Голям късмет са имали извършителите, защото тази витрина е огромна, стига до тавана и можеше да падне върху тях“, каза Арбов.
По думите му са откраднато бижута, грамофон и малки пластики. Той допълни, че в същата вечер вандалите са разбили още два обекта в района.
По случая е образувано досъдебно производство.
