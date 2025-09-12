Хари посети център, управляван от организацията в Лвов през април, но това е първото му посещение в столицата

Принц Хари прави изненадващо посещение в Украйна, за да подкрепи ранените във войната

Принц Хари направи изненадващо посещение в Киев, след покана от организация, която подкрепя украинци с животопроменящи наранявания, причинени от войната, съобщи Би Би Си.

Херцогът на Съсекс заяви, че иска да направи „всичко възможно“, за да помогне за възстановяването на ранените военни.

Той пристигна с влак в петък сутринта и се предполага, че има натоварен график за деня, но официални подробности не се очакват до тази вечер.

Снимка: Reuters

Вестник „Гардиън“ съобщава, че по време на посещението си той ще представи нови планове за подпомагане на рехабилитацията на ранените.

Организацията „Superhumans“, която помага на ранените с протези и рехабилитация, съобщи на BBC, че е поканила принц Хари в Украйна.

Основателката Олга Руднева посрещна принца с прегръдка, както се вижда на видео, публикувано от Украинските железници.

Снимка: Reuters

Тя подари на принца подстаканник – сребърен държач за чаша, използван за пиене на чай, който традиционно се предоставя в нощните влакове в Украйна.

Хари посети център, управляван от организацията в Лвов през април, но това е първото му посещение в столицата.

Десетки хиляди войници и цивилни са с ампутации в резултат на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна – цифрите варират, тъй като Украйна не предоставя точни статистически данни за военните жертви.

Преди посещението в петък принцът каза пред Guardian: „Не можем да спрем войната, но можем да направим всичко възможно, за да помогнем на процеса на възстановяване.“

„Можем да продължим да хуманизираме хората, участващи в тази война, и това, през което преминават.“

Вестникът съобщава, че принц Хари е придружен от екип от неговата фондация Invictus Games, която той създаде през 2014 г., за да даде възможност на ранени ветерани да участват в спортни състезания.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase