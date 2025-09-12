Принц Хари прави изненадващо посещение в Украйна, за да подкрепи ранените във войната

Принц Хари направи изненадващо посещение в Киев, след покана от организация, която подкрепя украинци с животопроменящи наранявания, причинени от войната, съобщи Би Би Си.
Херцогът на Съсекс заяви, че иска да направи „всичко възможно“, за да помогне за възстановяването на ранените военни.
Той пристигна с влак в петък сутринта и се предполага, че има натоварен график за деня, но официални подробности не се очакват до тази вечер.
Вестник „Гардиън“ съобщава, че по време на посещението си той ще представи нови планове за подпомагане на рехабилитацията на ранените.
Организацията „Superhumans“, която помага на ранените с протези и рехабилитация, съобщи на BBC, че е поканила принц Хари в Украйна.
Основателката Олга Руднева посрещна принца с прегръдка, както се вижда на видео, публикувано от Украинските железници.
Тя подари на принца подстаканник – сребърен държач за чаша, използван за пиене на чай, който традиционно се предоставя в нощните влакове в Украйна.
Хари посети център, управляван от организацията в Лвов през април, но това е първото му посещение в столицата.
Десетки хиляди войници и цивилни са с ампутации в резултат на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна – цифрите варират, тъй като Украйна не предоставя точни статистически данни за военните жертви.
Преди посещението в петък принцът каза пред Guardian: „Не можем да спрем войната, но можем да направим всичко възможно, за да помогнем на процеса на възстановяване.“
„Можем да продължим да хуманизираме хората, участващи в тази война, и това, през което преминават.“
Вестникът съобщава, че принц Хари е придружен от екип от неговата фондация Invictus Games, която той създаде през 2014 г., за да даде възможност на ранени ветерани да участват в спортни състезания.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK