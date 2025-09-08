Отдалеченият от кралското семейство британски принц Хари посети Уиндзорския замък, за да положи венец на гроба на своята баба – кралица Елизабет II, починала преди три години, предаде АФП. Той бе сам, когато влезе в параклиса „Сейнт Джордж“, където почива покойната кралица, починала на 8 септември 2022 г.

Хари, който живее в Калифорния и рядко се връща във Великобритания, пристигна за поредица от ангажименти през следващите дни. Големият въпрос обаче остава дали ще се срещне с баща си – крал Чарлз III, който се лекува от рак, на фона на продължаващото семейно напрежение. Двамата не са се виждали от февруари 2024 г., когато принцът долетя спешно, след като научи за диагнозата на 76-годишния монарх.

По време на визитата си Хари ще присъства на церемонията на благотворителната организация WellChild в Лондон, на която е патрон вече 17 години. Той ще изнесе реч и ще връчи награда на „вдъхновяващо дете“ на възраст между четири и шест години. След това ще пътува до Нотингам, където ще посети обществено звукозаписно студио и ще обяви дарение за кампанията „Children in Need“ в подкрепа на деца в неравностойно положение.

Принцът се отказа от официалните си кралски задължения през 2020 г., което предизвика открито противопоставяне, особено с брат му и наследник на трона – принц Уилям, който по същото време имаше ангажимент извън Лондон. Междувременно Чарлз прекара уикенда в Шотландия.

В интервю през май Хари призна, че „би искал помирение“ със семейството си, като допълни, че „не знае колко още време му остава с баща му“.

