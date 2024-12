Полицията в Нидерландия арестува 30-годишен шофьор на камион от Франция, превозвал два ковчега, пълни с кокаин на стойност 13 милиона евро.

Шофьорът е бил спрян за проверка на магистрала в Ротердам в петък вечерта, съобщава The Brussels Times.

„Той е шофирал ван с френски регистрационни номера по А29 близо до Нумандсдорп (южно от Ротердам) и е показал подозрително поведение“, пише полицейското звено в социалните мрежи.

Служителите спрели подозрителния водач и му поискали обяснение.

Gisteravond hielden we een 30-jarige man uit Frankrijk aan in Rotterdam. Hij reed in een busje met Frans kenteken op de A29 t.h.v. Numandsdorp en vertoonde verdacht (rij)gedrag. Daarop hielden wij de bestuurder staande en vroegen om uitleg. pic.twitter.com/T48OSJYeDM