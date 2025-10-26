Сигнали за търговско примирие между Вашингтон и Пекин. И двете делегации съобщиха за напредък в преговорите.

Според американския министър на финансите опасността от нови 100-процентови мита върху китайските стоки е отпаднала.

От китайска страна заявиха, че е постигнат „базисен консенсус“.

Само след няколко дни се очаква среща очи в очи между президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин в Южна Корея.

„Прекарахме доста време снощи и тази сутрин, обсъждайки потенциалната рамка за следващи стъпки. Смятам, че напредваме към последните детайли на споразумение, което лидерите да могат да прегледат и да решат дали да сключат заедно“, каза Джеймисън Гриър, търговски представител на САЩ.

Двете най-големи икономики в света се стремят да избегнат по-нататъшна ескалация на вредната тарифна война „око за око“, като се очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да се срещне с китайския си колега Си Дзинпин в Южна Корея следващия четвъртък.

