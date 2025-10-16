Правителството на френския премиер Себастиен Льокорню оцеля и при два вота на недоверие, предадоха световните агенции.

Първият беше внесен от радикалната левица и беше подкрепен от 271 депутати от общо 577, а втория – от крайнодясната партия „Национален сбор“, и събра 289 гласа „за“.

Преходният вот на недоверие, гласуван по-рано днес, пък беше подкрепен от 271 депутати от общо 577. Това беше само с 18 по-малко от нужните 289 гласа.

Снимка: Reuters

Очакваше се, че кабинетът на Льокорню ще оцелее и при двата вота, след като той си осигури подкрепата на социалистите в парламента. Той ги спечели с обещанието, че ще отложи с няколко години прилагането на пенсионната реформа, която предвижда увеличаване на възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години.

Подкрепата, която получи днес френският премиер в парламента, е не означава край на политическата криза, предупреждават анализатори.

Правителството трябва да се справи с държавния дълг и дефицита на Франция, като това налага прилагането на непопулярни мерки за икономии. Всяка мярка ще бъде внимателно разглеждана от фрагментирания парламент и би могла да породи нова криза.

Правителството на Льокорню е шестото за втория президентски мандат на Еманюел Макрон и четвъртото, откакто миналото лято Макрон свика предсрочни избори, на втория тур на които победи обединената левица. На този вот обаче крайната десницата постигна пробив и удвои представителството си в парламента, превръщайки се в най-голямата самостоятелна опозиционна партия там. А фронтът на обединената левица се разпадна.

