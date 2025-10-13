Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че ще остане на поста си, за да гарантира стабилността в държавата, игнорирайки многократните призиви за оставка от опозицията на фона на най-дълбоката политическа криза във Франция от десетилетия, пише Ройтерс.

„Никога не забравяйте, че мандатът, даден от френския народ, е да служим и да даваме отговори на въпросите на обикновените французи, както и да правим всичко възможно за независимостта на Франция“, заяви Макрон пред репортери в Египет няколко дни след като повторно назначи премиера Себастиан Льокорню за лидер на правителството.

„Това е единственото нещо, което има значение. Останалото е работа на правителството... Аз ще продължа да гарантирам стабилността“, добави Макрон, чийто втори мандат изтича през 2027 г.

Френското президентство обяви новия състав на кабинета на премиера Себастиан Льокорню, като преназначи Ролан Лескюр, близък съюзник на Еманюел Макрон, за министър на финансите.

Той поема поста в момент, в който правителството е под силен натиск да прокара бюджета за 2026 г. през дълбоко разделен парламент.

Льокорню обеща да сформира кабинет на „обновлението и разнообразието“, но се придържа към предишния си избор за трите най-високи поста, включително министър на външните работи Жан-Ноел Баро и министър на правосъдието Жерал Дарманен.

