Паднали отломки от свален дрон е предизвикал пожар в нефтопреработвателния завод в Кириши в Северозападна Русия. Огънят вече е потушен, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко, цитиран от Ройтерс.

Няма пострадали.

Рафинерия "Киришинефтеоргсинтез" на компания "Сургутнефтегаз" е една от двете най-големи рафинерии в Русия. Тя преработва около 17,7 милиона тона руски суров петрол годишно (355 000 барела дневно) или 6,4% от общото количество в страната.

NOW: Ukrainian drones struck the Kirishi-2 Oil Refinery in Leningrad Oblast, one of the largest in Russia. Its primary oil processing unit was hit, significantly damaging output.



Location: 59.49382119582892, 32.05745732907162#UkraineWar #Ukraine #Russia #Military #osint pic.twitter.com/tjNNuPqu0c — Security Politics (@SPOSINT) September 14, 2025

Средствата за противовъздушна отбрана (ПВО) унищожиха три украински дрона в района на град Кириши, заяви Дрозденко, цитиран от ТАСС.

BREAKING: Large Ukrainian drone attack on Russia’s Kirishi oil refinery just outside of St. Petersburg has been hit tonight with numerous impacts.



The Kirishi Refinery is among the top 10 largest oil refineries in Russia. Its capacity is more than 20 million tons of oil per… pic.twitter.com/D8uKJc1OvM — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 14, 2025

