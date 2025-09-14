Паднали отломки от свален дрон е предизвикал пожар в нефтопреработвателния завод в Кириши в Северозападна Русия. Огънят вече е потушен, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко, цитиран от Ройтерс.
Няма пострадали.
Рафинерия "Киришинефтеоргсинтез" на компания "Сургутнефтегаз" е една от двете най-големи рафинерии в Русия. Тя преработва около 17,7 милиона тона руски суров петрол годишно (355 000 барела дневно) или 6,4% от общото количество в страната.
NOW: Ukrainian drones struck the Kirishi-2 Oil Refinery in Leningrad Oblast, one of the largest in Russia. Its primary oil processing unit was hit, significantly damaging output.— Security Politics (@SPOSINT) September 14, 2025
Location: 59.49382119582892, 32.05745732907162#UkraineWar #Ukraine #Russia #Military #osint pic.twitter.com/tjNNuPqu0c
Средствата за противовъздушна отбрана (ПВО) унищожиха три украински дрона в района на град Кириши, заяви Дрозденко, цитиран от ТАСС.
BREAKING: Large Ukrainian drone attack on Russia’s Kirishi oil refinery just outside of St. Petersburg has been hit tonight with numerous impacts.— World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 14, 2025
The Kirishi Refinery is among the top 10 largest oil refineries in Russia. Its capacity is more than 20 million tons of oil per… pic.twitter.com/D8uKJc1OvM
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK