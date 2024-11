Израелските пожарникари се опитват да овладеят пожар в района на Бейт Шемеш, западно от Йерусалим, който според армията е пламнал след прехващане на ракета, изстреляна от Йемен, предаде Франс прес.

Огнеборците „работят за загасяване на пожара“ в района, разположен на около 20 километра югозападно от Йерусалим, се казва в изявление на пожарната служба.

„Успоредно с работата по гасене, пожарникарите проверяват района, за да установят има ли други огнища или щети, нанесени от прехващането или от шрапнели от ракетата“, пише още в изявлението.

Говорител на израелската армия потвърди пред АФП, че огънят е причинен от отломки от прехващането на ракета от Йемен.

Yemen : Fire breaks out in Beit Shemesh, Jerusalem, during the latest missile attack from Yemen pic.twitter.com/kSa65Il0zp