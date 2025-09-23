Граничните пунктове между Полша и Беларус ще бъдат отворени отново в полунощ в сряда срещу четвъртък, заяви полският премиер Доналд Туск цитиран от Ройтерс.

Полша затвори границата си с Беларус този месец в резултат на военните учения, ръководени от Русия, които се провеждат в Беларус.

Загрижеността на Полша, членка на НАТО и на Европейския съюз, относно военните учения „Запад“ се засили, когато около 21 руски дрона навлязоха в нейното въздушно пространство в нощта на 9 срещу 10 септември.

„Приключването на тези учения намалява, макар че не мога да кажа, че елиминира различни заплахи и, като се имат предвид икономическите интереси на полските превозвачи и железници, стигнахме до заключението, че тази мярка е изпълнила своята цел“, заяви Туск пред правителството.

„Ако напрежението се засили, няма да се колебаем и ще вземем подходящи решения“, добави полският премиер.

