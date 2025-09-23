Граничните пунктове между Полша и Беларус ще бъдат отворени отново в полунощ в сряда срещу четвъртък, заяви полският премиер Доналд Туск цитиран от Ройтерс.

Полша затвори границата си с Беларус този месец в резултат на военните учения, ръководени от Русия, които се провеждат в Беларус.

Загрижеността на Полша, членка на НАТО и на Европейския съюз, относно военните учения „Запад“ се засили, когато около 21 руски дрона навлязоха в нейното въздушно пространство в нощта на 9 срещу 10 септември.

Полският премиер: Неутрализирахме дрон, летящ над правителствени сгради

„Приключването на тези учения намалява, макар че не мога да кажа, че елиминира различни заплахи и, като се имат предвид икономическите интереси на полските превозвачи и железници, стигнахме до заключението, че тази мярка е изпълнила своята цел“, заяви Туск пред правителството.

„Ако напрежението се засили, няма да се колебаем и ще вземем подходящи решения“, добави полският премиер. 

