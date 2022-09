Политици и световни лидери изказаха съболезнования по повод кончината на кралица Елизабет II. Монархът почина на 96-годишна възраст.

Министър-председателят на Канада Джъстин Трюдо коментира, че Елизабет Втора е имало постоянно присъствие в живота в Канада, а нейната служба ще остане важна част от историята.

Бившият американски президент Бил Клинтън обяви, че управлението на кралицата е било вдъхновяващо.

„Винаги ще бъдем благодарни за добротата ѝ през годините, включително и по време на посещенията в Бъкингамския дворец през 1995 година и 2000 година“, допълва Клинтън.

My thoughts and prayers are with the Royal Family and all the people Her Majesty inspired throughout her lifetime of service. pic.twitter.com/r5pjncyCu8

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел отбеляза, че покойната британска кралица успяваше винаги да покаже важността на трайните ценности в съвременния свят чрез своята отдаденост в работата.

Президентът на Франция Емануел Макрон коментира, че Елизабет II е представлявала националното единство на Великобритания през последните 70 години.

Новоназначеният премиер на Великобритания Лиз Тръс обяви, че всички са съкрушени от новината, която представлява шок за нацията и останали свят.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.