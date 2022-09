На 96-годишна възраст почина кралица Елизабет II - най-дълго управлявалият съвременен монарх в историята. Тя беше на престола на Великобритания 70 години.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W