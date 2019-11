Неволна грешка предизвика паника и евакуацията на летище "Скипхол" в Амстердам. Пилот натисна без да иска бутона за тревога на борда, което наложи намесата на военната полиция.

След задействането на сигнала за тревога, пътниците и екипажът на самолет на авиокомпания "Еър Юръп" бяха изведени на безопасно място. Впоследствие се оказа, че опасност няма.

Летищните власти обясниха, че при сигнал за тревога задължително се задейства система от мерки за предотвратяване на заплахата и предприетите мерки за сигурност са били адекватни.

Security lock down at #schipol anyone knows what's going on at #ams #AmsterdamAirport? pic.twitter.com/Le4zEpiXn5