Във Великобритания представиха за първи път монета от 50 пенса, посветена на излизането на страната от Европейския съюз, насрочено за 31 януари, съобщава Би Би Си.

Монетата ще бъде пусната в обращение в деня на брекзит в първоначален тираж от 3 млн. копия.

На гърба й е изписано „Мир, просперитет и приятелство с всички страни", а по-долу е посочена дата на „развода“ с Евросъюза.

От другата страна на монетата е изображението на кралица Елизабет II. През 2020 г. ще бъде създадени още 7 млн. такива монети.

"Излизането от ЕС е повратна точка в нашата история. Тази монета е олицетворение на началото на нова глава", заяви британският финансов министър Саджид Джавид.

This coin marks the beginning of an exciting new chapter in British history. Let’s look forward with confidence & unleash the enormous potential of our great country. https://t.co/QNpEDHDutz pic.twitter.com/HZDVhEzSXK