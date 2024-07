Почина последният останал жив музикант от поп групата Four Tops, съобщи Би Би Си.

На 88-годишна възраст си е отишъл Абдул „Дюк" Факир.

Според говорител на семейството Факир е починал от сърдечна недостатъчност в дома си в Детройт, заобиколен от съпругата си и други близки.

The Four Tops става една от най-популярните групи на звукозаписната компания Motown. Достига своя връх през 60-те години на миналия век.

Снимка: Getty Images

Известна е с хитове като Reach Out, I'll Be There, Standing in the Shadows of Love, I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch).