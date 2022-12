На 96-годишна възраст почина американската актриса Джорджия Холт, която е майка на световноизвестната певица Шер, пише БГНЕС.

„Мама вече я няма“, написа Шер в „Туитър“.

Mom is gone

Шер съобщи през септември, че майка ѝ е била изписана от болницата, където се е лекувала от пневмония.

A special memory for @cher singing with her mother Georgia Holt. pic.twitter.com/jDQpdTZiGO