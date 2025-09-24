На 87 години почина известната италианскиа актриса Клаудия Кардинале, предаде Франс Прес.

Икона на киното от 60-те години Клаудия Кардинале почина на 87-годишна възраст в региона на Париж във вторник, съобщи нейният агент пред AFP.

Снимка: Wikipedia

Родена в Тунис, Клаудия Кардинале е работила с някои от най-големите имена, сред които Лукино Висконти, Федерико Фелини, Ричард Брукс, Анри Верней и Серджо Леоне.

Звездата от 60-те години очароваше публиката по целия свят с чувствения си поглед, който я превърна в муза на Лукино Висконти и Федерико Фелини.

През месец октомври 2015 година посещава България по повод премиерата на българския филм „Имало едно време един уестърн“ (Twice upon a time in the West) на режисьора Борис Десподов, в който актрисата играе себе си. По време на посещението си в България получава титлата „доктор хонорис кауза“ на Националната академия по театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов.

След 140 филма Клаудия Кардинале за първи път играе себе си. В "Имало едно време един уестърн" й партнират Диана Паскалиева (Мила), популярните испански актьори Алекс Брендемюл (Алекс), Франсеск Гаридо (Рико), Хосе Ново (Пепе Фонда), Лаура Конехеро (Лаура), Лорънс Бъртън (Индианецът гадател и разказвач), изпълнителният продуцент на филма Красимир Иванов (Робин) и София Станимирова (София). Оператор е лауреатът на много международни награди Джими Гимферер.

Снимачният период на българската продукция е шест седмици – през пролетта и есента на 2014 г. в Табернас и през декември в Париж, в дома на Клаудия Кардинале.

С ярката си красота и дрезгав глас Кардинале не само очарова най-големите италиански режисьори, но и играе редом с повечето от водещите мъже на своето време, от Бърт Ланкастър до Ален Делон и Хенри Фонда.

Снимка: Wikipedia

Тя почина в Немур, близо до Париж, в присъствието на децата си, съобщи агентът й за AFP.

„Тя ни оставя наследството на една свободна и вдъхновена жена, както като жена, така и като артистка“, каза Лоран Саври в свое послание.

Снимка: Reuters

Това, което се превръща в приказна кариера, започва като кошмар.

Като тийнейджърка е изнасилена от филмов продуцент и забременява. С малко възможности по това време, тя взема трудното решение да отгледа сина си Патрик и да се опита да „спечели прехраната си и независимостта си“ от киното, въпреки че никога не е искала да се занимава с филми.

Снимка: Wikipedia

„Направих го за него, за Патрик, детето, което исках да задържа въпреки обстоятелствата и огромния скандал“, каза тя пред френския вестник „Le Monde“ през 2017 г.

„Бях много млада, срамежлива, пуританска, почти дива. И без никакво желание да се излагам на снимачните площадки.“

Родена в Ла Гулет, близо до Тунис, на 15 април 1938 г., от сицилийски родители, животът на Кардинале вече беше обърнат с главата надолу на 16 години, когато бе избрана от тълпата да спечели конкурс за красота.

Наградата „Най-красивата италианка в Тунис“ ѝ донесе пътуване до кинофестивала във Венеция, където веднага привлече вниманието и, неохотно, се отказа от плановете си да стане учителка.

„Всички режисьори и продуценти искаха да правя филми, а аз казвах: „Не, не искам!“, разказа Кардинале.

В крайна сметка баща ѝ я убедил да „опита с това кино“.

Докато започнала да получава малки роли, тя била изнасилена. Наставник я убедил да роди тайно в Лондон и да остави детето на грижите на семейството си.

Патрик официално бил представян като нейния по-малък брат, докато тя не разкри истината седем години по-късно.

„Бях принудена да приема тази лъжа, за да избегна скандал и да защитя кариерата си“, каза актрисата.

