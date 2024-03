На 74-годишна възраст почина легендарният музикант Ерик Кармен. Певецът е и автор на хитовете All by Myself и Hungry Eyes, който е част от саундтрака на любимият на няколко поколения филм „Мръсни танци“ с Дженифър Грей и Патрик Суейзи.

„Нашият сладък, любящ и талантлив Ерик почина в съня си през уикенда“, написа съпругата му Ейми в изявление на официалния сайт на певеца.

Снимка: Getty Images

„За него беше голяма радост да знае, че в продължение на десетилетия музиката му докосваше толкова много хора и това ще бъде неговото трайно наследство“, казва още Ейми.

Кармен е роден в Охайо и е съосновател на рок групата Raspberries в началото на 70-те години заедно с Джим Бонфанти и Уоли Брайсън. След четири общи албума групата се разпада през 1975 г., а Кармен започва соловата си кариера, припомня Би Би Си.

Снимка: Getty Images

Сред соловите песни, с които е най-известен, е All by Myself, която по-късно се превръща в един от най-емблематичните хитове на Селин Дион, макар и кавър версия.

Песента участва и в началната сцена на филмът „Дневникът на Бриджит Джоунс“.