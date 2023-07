Ранди Майснър, един от основателите на рок групата Eagles, почина на 77-годишна възраст.

Смъртта на басиста и вокалист е настъпила в сряда вечерта в Лос Анджелис в резултат на усложнения от хронична обструктивна белодробна болест.

„Ранди беше неразделна част от Eagles и допринесе за ранния успех на групата“, пишат от групата. „Неговият вокален диапазон беше изумителен, както се вижда от характерната му балада „Take It to the Limit“.

Ранди Майснър, Глен Фрей, Дон Хенли и Бърни Лидън създават Eagles през 1971 г. Песента „Take It to the Limit“ от албума „One of These Nights“, издаден през 1975 г., достигна до номер четири в класацията за сингли „Хот 100“ на изданието „Billboard“.

Майснър напусна групата през 1977 г. Издаденият през декември 1976 г. албум „Hotel California“ е последната продукция на Eagles с негово участие. Той се превърна в един от най-продаваните албуми на всички времена, припомня БТА.