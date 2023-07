Една от най-дългоочакваните групи на рок фестивала в Могилово тази година беше Europe. Шведите се постараха да изпълнят всички любими хитове на феновете си. Но преди да излязат на сцената, фронтменът на групата, Джоуи Темпест, даде ексклузивно интервю само за bTV.

Хедлайнер във втория ден от рок фестивала в Могилово бе групата Europe и зарадваха хилядите фенове с най-емблематичните си песни. Часове преди да излязат на сцената се срещнахме с вокала на Europe Джоуи Темпест, който ни разказа за дългия път, който групата извървява.

Снимка: bTV

„Бяхме музиканти, но да, когато ходихме да гледаме тези рок банди като Deep Purple, си казахме „искаме да гонаправим“. Искаме да ходим на турнета и да, силно мечтаехме да бъдем такива и ето ни, това е фантастично, големи късметлии сме“, каза Джоуи Темпест - главен вокал на Europe.

Бързият успех на групата и голямото натоварване оказват своето влияние и през годините бандата се разделя.

„Ходихме на турнета вече 10 години. Аз исках да да направя соло албуми, да науча повече за писането и текстовете“, обясни Джоуи Темпест.

С годините обаче осъзнават, че трябва отново да свирят заедно.

„Просто си мислихме, че трябва да се съберем, усещахме го, ние си принадлежим. Срещнахме се като бяхме тийнейджъри и просто принадлежим един на друг, трябва да свирим“, казва вокалът на групата.

Снимка: bTV

Теорията, че животът на рок звездите е нездравословен нарече „стара клюка“, но и се съгласи.

„През 70-те и началото на 80-те имаше много невъздържаност, много купони. Но мисля, че най-успешните банди са тези, които имат фокус и план, и трябва да бъдеш внимателен, да не слушаш грешните хора и да спреш да купонясваш толкова много, трябва да се самоконтролираш, защото всичко е заради музиката, заради феновете“, каза Темпест.

Снимка: bTV

В личен план той разказва, че е черпил вдъхновение от Елтън Джон и Дейвид Бауи, но ако трябва да избере една песен, която да изпълнява до края на живота си, е категоричен: „Двамата Боб са ми любимци, Боб Дилън, Боб Марли. Обичам хардрок музиката и моят живот е мелодичен рок и хардрок, но аз лично много харесвам певци композитори и вероятно ще избера или Ring them bells на Боб Дилън или No woman, no cry на Боб Марли.“

Скоро групата навършва 40 години и обещават, че предстоящите концерти ще бъдат същински празник. Преди това обаче разтърсиха долината на виното.