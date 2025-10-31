Повече от 300 кремирани човешки останки бяха открити, разпръснати в пустинята на Невада – на около час път от Лас Вегас, съобщават медиите зад Океана. На 28 юли тази година мъж случайно попада на ужасяващата находка.

Екипът на погребалната компания, извикана на място, преброила около 315 кремационни урни.

Разследване на местните власти е потвърдило, че купчините действително съдържат човешки останки, но не са успели да ги идентифицират . По първоначални данни погребална агенция може да е изхвърлила пепелта незаконно, но досега не са разкрити конкретни заподозрени.

В щата Невада е разрешено разпръскването на прах от кремационни урни върху обществени земи, но масовото изхвърляне от страна на търговски обекти е престъпление. Законът изисква от погребалните фирми да запазват достойнството на предадените им останки.

„Важно е тези хора да не бъдат забравени“, казва Селена ДиЛуло, собственик на погребалната агенция Palm Mortuaries and Cemeteries. Тя обяснява, че всички събрани останки ще бъдат положени в обща гробница, за да могат близките да ги намерят, ако ги търсят.

„Не знаем дали това е било тяхното желание – да бъдат оставени в пустинята. Ако не е, поне сега ще имат място, където да почиват с достойнство“, добавя тя.

Според местни източници, фалирала наскоро погребална агенция може да стои зад случая, но представители на компанията отричат всякакво участие. Първоначално се смятало, че са открити около 70 купчини, но впоследствие бил намерен и втори парцел с урни.

Случаят напомня на ужасяваща находка в Сиудад Хуарес, Мексико, където преди време бяха открити близо 400 тела в предполагаем таен крематориум.