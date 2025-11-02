Петима германски катерачи, сред които 17-годишно момиче, загинаха при лавина в Доломитите в Италия.

Две групи алпинисти били застигнати от порой от сняг, който се спуснал по планински склон близо до швейцарската граница в североизточния регион Южен Тирол.

„Първата група, състояща се от трима души, беше напълно затрупана от снега“ и всички трима са загинали, заявиха италианските алпийски спасителни служби, цитирани от БГНЕС. 

Двама катерачи от втората група от четирима души успели да оцелеят, след което потърсили подслон. Телата на останалите двама — баща и дъщеря на 17 години — били открити тази сутрин.

Операциите по издирването бяха забавени заради лоши метеорологични условия. Спасителите потвърдиха, че двамата последни загинали са били отнесени до долната част на улея, където се е образувала лавината. 

