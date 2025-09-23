dalivali.bg
60 000 подписа събра петиция за освобождаването на гладуващ студент

Йовичич е един от десетките арестувани след началото на протестите в Сърбия

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:21 ч. 23.09.2025 г.

Петиция с искане за освобождаването на сръбския студент Богдан Йовичич надхвърли 60 000 подписа.

Йовичич е задържан от средата на август, заподозрян в повреда на офис на управляващата Сръбска прогресивна партия по време на бурните протести в Нови Сад миналия месец.

Почти ежедневни протести разтърсват режима на Александър Вучич още от ноември, когато срутването на покрив на жп гара в Нови Сад отне живота на 16 души. Трагедията на уж реновираната гара се превърна в символ на дълбоко вкоренената корупция и прерасна в искания за предсрочни избори, предаде БГНЕС. 

Протестите, макар и предимно мирни, ескалираха миналия месец, когато привърженици на властта, полиция и антиправителствени демонстранти се сблъскаха в серия от безредици. В един от инцидентите протестиращи се опитаха да подпалят офисите на партията.

Общественото възмущение от задържането на Йовичич се засили след публикуването на снимки в социалните мрежи, показващи го окован с белезници на краката и под полицейска охрана по време на погребението на баща му. Гневът се задълбочи, когато на 12 септември задържането му беше удължено с още 30 дни, въпреки че не е повдигнато официално обвинение.

„След удължаването на задържането Богдан започна гладна стачка“, се посочва в текста на петицията, като се уточнява, че шест дни по-късно той е бил приет в болница.

Йовичич е един от десетките арестувани след началото на протестите, но полицията отхвърля обвиненията в прекомерна сила срещу демонстрантите.

Президентът Александър Вучич, чийто режим е под все по-силен натиск заради корупционни скандали и полицейско насилие, отхвърли призивите за освобождаване на студента. „Той бе арестуван, защото нанесе най-брутално насилие върху чужда собственост, разрушавайки помещения“, заяви Вучич.

Онлайн петицията, стартирана на 19 септември след неуспешната жалба срещу задържането на студента, е подписана от 63 800 души към вторник, 23 септември, по обяд. Междувременно студенти организираха протести в няколко сръбски градове в подкрепа на искането му за свобода.

