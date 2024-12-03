За пета поредна нощ в Грузия се проведоха протести срещу решението на правителството да замрази преговорите за присъединяване към Европейския съюз, съобщиха световните агенции.

В понеделник вечерта хиляди грузинци се включиха в проевропейски митинги.

В столицата Тбилиси полицията отново употреби водно оръдие и сълзотворен газ срещу демонстрантите, които хвърляха пиротехнически изделия по служителите ѝ.

Редица училища и университети обявиха безсрочно прекратяване на учебните занятия от солидарност с протестиращите.

На 28 ноември управляващата партия „Грузинска мечта“ съобщи, че Тбилиси ще преустанови преговорите за членство в Европейския съюз до 2028 г. Като причина се изтъква „серия обиди“ от съюза към страната.

Грузия се оттегля временно от преговорите за присъединяване към ЕС

Премиерът Иракли Кобахидзе  обявиха, че ЕС използва преговорите за присъединяване, за да изнудва Тбилиси и да организира революция в страната.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK