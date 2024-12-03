За пета поредна нощ в Грузия се проведоха протести срещу решението на правителството да замрази преговорите за присъединяване към Европейския съюз, съобщиха световните агенции.

В понеделник вечерта хиляди грузинци се включиха в проевропейски митинги.

В столицата Тбилиси полицията отново употреби водно оръдие и сълзотворен газ срещу демонстрантите, които хвърляха пиротехнически изделия по служителите ѝ.

Редица училища и университети обявиха безсрочно прекратяване на учебните занятия от солидарност с протестиращите.

На 28 ноември управляващата партия „Грузинска мечта“ съобщи, че Тбилиси ще преустанови преговорите за членство в Европейския съюз до 2028 г. Като причина се изтъква „серия обиди“ от съюза към страната.

Премиерът Иракли Кобахидзе обявиха, че ЕС използва преговорите за присъединяване, за да изнудва Тбилиси и да организира революция в страната.

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