За пета поредна нощ в Грузия се проведоха протести срещу решението на правителството да замрази преговорите за присъединяване към Европейския съюз, съобщиха световните агенции.
В понеделник вечерта хиляди грузинци се включиха в проевропейски митинги.
В столицата Тбилиси полицията отново употреби водно оръдие и сълзотворен газ срещу демонстрантите, които хвърляха пиротехнически изделия по служителите ѝ.
Редица училища и университети обявиха безсрочно прекратяване на учебните занятия от солидарност с протестиращите.
На 28 ноември управляващата партия „Грузинска мечта“ съобщи, че Тбилиси ще преустанови преговорите за членство в Европейския съюз до 2028 г. Като причина се изтъква „серия обиди“ от съюза към страната.
Премиерът Иракли Кобахидзе обявиха, че ЕС използва преговорите за присъединяване, за да изнудва Тбилиси и да организира революция в страната.
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