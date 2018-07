Пътнически самолет се разби край Претория, столицата на Република Южна Африка, съобщиха световните агенции.

Пострадали са 20 души на борда. Четири жени и пилотът са критично състояние.

Plane crashes next to Moloto Road in Pretoria East https://t.co/fmZMtVeoOd #ArriveAlive #PlaneCrash @firstgroup_FRT pic.twitter.com/iqvqSr4n7k