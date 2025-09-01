Парад на красиви ретро автомобили зарадва жителите и гостите на Хавана. По улиците на кубинската столица преминаха дори коли, произведени в далечната 1930-та година.
Въпреки че през последните години по улиците на страната могат да се видят и модерни автомобили, в движение са все още много стари коли отпреди революцията през 1959-та.
Някои от тях дори работят като такси.
Заради старите коли по пътищата си, Куба често е наричана "Живият музей на автомобилната индустрия".
