Папа Лъв XIV канонизира днес 15-годишният компютърен гений Карло Акутис, предадоха световните агенции.

Снимка: Reuters

Акутис е първият светец на Католическата църква от поколението на милениалите.

Младежът умира през 2006 г. по време на богослужение на площада „Свети Петър“, на което присъстваха десетки хиляди хора, много от които милениали и двойки с малки деца.

По време на първото богослужение за канонизиране на светци от началото на папството си Лъв канонизира и друг италианец, който умира млад – свещеник Джорджо Фрасати.

Ватиканът заяви, че 36 кардинали, 270 епископи и стотици свещеници са се записали за участие в месата заедно с папа Лъв в знак на почит както към епархията, така и към обикновените вярващи.

И двете церемонии бяха насрочени за по-рано тази година, но бяха отложени заради смъртта на папа Франциск през април.

Франциск настояваше за канонизирането на Акутис, убеден, че църквата се нуждае именно от такива хора, за да привлича млади католици и в същото време да показва, че обръща внимание на обещанията и опасностите, които носи дигиталната ера.

Час преди богослужението площад „Свети Петър“ бе изпълнен с вярващи, много от които млади италианци, открили в Акутис модел за подражание.

Момчето показва особен интерес към компютърните науки и си печели псевдонима „инфлуенсъра на Господ“ благодарение на най-голямото технологично наследство, което оставя – многоезичен уебсайт, в който са документирани т.нар. Евхаристийни чудеса, признати от църквата. Това е проект, който той реализира във време, когато разработката на такива сайтове се прави от професионалисти.

През октомври 2006 г. на 15-годишна възраст Акутис се разболява и е диагностициран с остра форма на левкемия. Отива си само за няколко дни.

Снимка: Reuters

Фрасати, другият светец, който е канонизиран днес, е роден през 1901 г. и умира през 1925 година. Той е роден в известно семейство от Торино, но става популярен с отдадеността си да помага на бедните и да извършва благотворителна дейност, докато разпространява вярата сред приятелите си.

Снимка: Reuters

