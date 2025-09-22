Палестинските и израелските знамена бяха показани на световноизвестната Айфелова кула в Париж в неделя преди очакваното признаване на палестинска държава от Франция и други страни в понеделник, пише Ройтерс.

От първото ниво на осветената забележителност беше окачен дигитален знак, показващ знамена, както и изображение на гълъб, държащ маслинова клонка.

Неделя, 21 септември, беше Международен ден на мира.

Кметът на Париж Ан Идалго заяви, че френската столица е подкрепила хода на президента Еманюел Макрон за признаване на палестинската държавност по време на заседание на Общото събрание на ООН.

Великобритания, Канада, Австралия и Португалия признаха палестинска държава в неделя.

Очаква се Франция и пет други държави също официално да признаят палестинска държава днес.

Ходът може да предизвика остри реакции от страна на Израел и САЩ. Посланикът на Израел в ООН Дани Данон заяви, че двете страни ще бойкотират срещата на върха, организирана от Франция и Саудитска Арабия в понеделник, за да обединят подкрепа за решение за две държави.

