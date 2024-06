4. Премахнете изцяло и незабавно всички санкции, за да можем да напълним милитаризираната си икономика и да направим повече инвестиции в информационни провокации по света.

5. Нека спешно да оправим "не/провала на Русия" за сметка на Украйна.

„Разбира се, в това няма никаква новост, нито реални предложения за мир, нито желание за прекратяване на войната. Но има желание да не се плаща за тази война и да се продължи в нови формати. Всичко това е пълен срам. Затова - за пореден път, освободете се от илюзиите и престанете да приемате насериозно "предложенията на Русия", които са обидни за здравия разум“, коментира Подоляк.

There are no new "peace proposals" from #Russia. Entity Putin has voiced only the "standard aggressor's set", which has been heard many times already. Its content is quite specific, highly offensive to international law and speaks absolutely eloquently about the incapacity of the…