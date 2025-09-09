dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 28°
14 Разкъсана облачност 29°
15 Разкъсана облачност 30°
16 Незначителна облачност 30°
17 Незначителна облачност 30°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време

Последни новини

Хиляди без ток в Берлин: Около 43 000 домакинства на тъмно

Хиляди без ток в Берлин: Около 43 000 домакинства на тъмно

Изчезналите деца на Том Филипс: Показаха къде беглецът ги е криел в продължение на 4 години (ВИДЕО)

Изчезналите деца на Том Филипс: Показаха къде беглецът ги е криел в продължение на 4 години (ВИДЕО)

Липсата на жизненоважно лекарство за улцерозен колит: Каква е причината да го няма?

Пламъците Сакар вече обхванаха 8 хиляди декара

Побоя заради поставена скоба: Служителят от ЦГМ остава зад решетките - пръв е посегнал

Защитата на 18-годишния Никола Бургазлиев: За него всичко е като лош сън, иска само да се върне в училище

Кая Калас: Путин няма намерение да се ограничи само с Украйна (ВИДЕО)

Самоотвод по делото за трагедията в Разград: Майката на 19-годишния, блъснал трима до заведение, работи в съда (ВИДЕО)

Да върнем зрението на Даниел: 43-годишен мъж се нуждае от операция, за да вижда отново

13-ти ден битка с огнената стихия: Пожарът в Рила е засегнал 2600 декара
Светът

Намериха отсечени свински глави пред джамии във Франция

Във Франция се намират най-голямата мюсюлманска общност в Европейския съюз, както и на най-голямата еврейска общност извън Израел и САЩ

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:21 ч. 09.09.2025 г.

Френската полиция започна разследване, след като отсечени свински глави бяха открити пред няколко джамии в района на Париж, съобщи Франс 24.

„Правим всичко възможно да открием извършителите на тези отвратителни действия,“ написа местната полиция в социалната мрежа X. Главите са намерени по улиците на Париж и в три близки предградия.

Вътрешният министър Брюно Ретайо осъди случая, определяйки го като „скандален“ и „абсолютно неприемлив“. „Искам нашите мюсюлмански съграждани да могат да изповядват своята религия в мир“, заяви той.

Два дни почивка: Капката, която преля чашата във Франция (ВИДЕО)

Шемс-Еддин Хафиз, ректор на Голямата парижка джамия, определи случилото се като „ислямофобски акт“ и „нова и тъжна стъпка в ескалацията на омразата срещу мюсюлманите“, като призова за обществена осъзнатост и национална солидарност срещу „опасната траектория“ на подобни прояви.

Във Франция се намират най-голямата мюсюлманска общност в Европейския съюз, както и на най-голямата еврейска общност извън Израел и САЩ. Според Агенцията на ЕС за основните права, в няколко европейски държави се наблюдава рязък ръст на ислямофобията и антисемитизма след началото на войната в Газа през октомври 2023 г..

Конфликтът започна на 7 октомври 2023 г., когато палестинската групировка Хамас извърши нападение над Израел, а страната отговори с масирана военна кампания срещу контролираната от Хамас Ивица Газа.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата

Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата

Побоят в Русе: Един от обвинените успява да заснеме с телефона си част от инцидента (ВИДЕО)

Побоят в Русе: Един от обвинените успява да заснеме с телефона си част от инцидента (ВИДЕО)
След смъртта на Христина, ударена от АТВ: Променят обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко

След смъртта на Христина, ударена от АТВ: Променят обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко
Бързият влак Пловдив - София спря насред полето заради накъдрени релси (СНИМКИ)

Бързият влак Пловдив - София спря насред полето заради накъдрени релси (СНИМКИ)
Столичен квартал остава без вода

Столичен квартал остава без вода
Тази сутрин
Снимка: „Божият инфлуенсър“ - Карло Акутис, стана първи светец на Католическата църква за хилядолетието
„Божият инфлуенсър“ - Карло Акутис, стана първи светец на Католическата църква за хилядолетието
Снимка: Невролог: Хроничната злоупотреба на райски газ развива увреждания на периферните нерви
Невролог: Хроничната злоупотреба на райски газ развива увреждания на периферните нерви
Снимка: Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата
Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата
Лице в лице
Снимка: Любомир Каримански и Николай Денков – гости в "Лице в лице"
Любомир Каримански и Николай Денков – гости в "Лице в лице"
Снимка: След побоя над старши комисар Николай Кожухаров
След побоя над старши комисар Николай Кожухаров
Снимка: Състоянието на държавната хазна
Състоянието на държавната хазна
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс