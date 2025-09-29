Откриха смъртоносна бактерия в два вида замразена паста, продавани в американските вериги хипермаркети Walmart и Trader Joe’s. Федералните здравни власти в САЩ предупредиха населението, че са изтеглили опасните партиди, в които е открита Listeria monocytogenes.

Този бактериален щам предизвика епидемия от листериоза по-рано това лято. Опасният продукт се предлага в прозрачни пластмасови опаковки от 340 г. Засегнатите партиди са с маркирани срокове на годност: 22, 24, 25, 29, 30 септември и 1 октомври 2025 г.

До момента няма регистрирани случаи на заболяване, свързани пряко с двата продукта, и официално изтегляне от пазара не е обявено. Производителят на ястието за Walmart, FreshRealm, потвърди, че техни тестове са засекли присъствие на Listeria в пастата с телешки кюфтета. Компанията посочи, че най-вероятният източник е лингвини пастата, доставена от Nate’s Fine Foods. Лабораторен анализ на предварително сготвената паста е потвърдил замърсяване, а експерти изследват дали щамът е генетично свързан с по-ранната смъртоносна епидемия.

Listeria monocytogenes може да предизвика тежка и понякога фатална инфекция – листериоза, особено опасна за бременни, новородени, възрастни хора и хора с отслабена имунна система. Симптомите включват висока температура, мускулни болки, главоболие, схванат врат, объркване и гърчове.

По данни на здравните власти около 1600 души годишно се заразяват в САЩ, като около 260 от тях умират.

Здравните власти настоятелно призовават потребителите да не консумират засегнатите продукти, а да ги изхвърлят или върнат в магазина. Walmart вече е премахнал опасните ястия от щандовете си, а Trader Joe’s предлага пълно възстановяване на сумата за върнатите опаковки. Разследването по случая продължава.

