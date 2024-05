Британският актьор Иън Гелдър, изиграл ролята на Кеван Ланистър в сериала Game of thrones, почина на 74 години - само 5 месеца, след като беше диагностициран с рак на жлъчните пътища.

Той има десетилетна кариера в киното. Партньорът му Бен Даниълс написа в Instagram, че Гелдър е бил диагностициран със злокачественото заболяване през декември и че той бил готов да спре работа, за да се грижи за него, когато се наложи. Никой от двамата обаче не очаквал болестта да протече така бързо.

„С огромна тъга и сърце, разбито на милион парчета, пиша този пост, за да съобщя за кончината на моя скъп съпруг и партньор в живота Иън Гелдър. Той беше диагностициран с рак на жлъчните пътища през декември и почина вчера в 13:07 ч. Бях спрял всякаква работа, за да бъда негов болногледач, но никой от нас нямаше представа, че всичко ще се случи толкова бързо“, пише половинката на Иън.

Гелдър играе по-малкия брат на лорд Тивин Ланистър в 12 епизода на сериала на HBO „Игра на тронове“. Участва в много телевизионни сериали, сред които Doctor Who, Snatch, Fifteen-Love, Casualty, The Bill и His Dark Marerial. Той също е и основна фигура в поредицата филми на ужасите Dark Ditties.