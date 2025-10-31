От 2 до 4 години затвор поиска прокуратурата във Франция за четиримата българи, обвинени в оскверняване на Мемориала на жертвите от Холокоста през май миналата година.

Според нея деянието е извършено от антисемитски подбуди.

Френското разузнаване е категорично: акцията е поръчана от Русия срещу заплащане.

През май миналата година българите изрисуваха стената на Мемориала на жертвите на Холокоста с червени ръце. Знак, който тук се приема недвусмислено за символ на линча срещу израелски войници в Рамала през 2000 година.

Прокуратурата поиска 4 години затвор за лицата Николай И., организатор на акцията, и Мирчо А., който все още се издирва, и 2 години затвор за лицата Георги Ф. и Кирил М., изпълнители. Всички са от Благоевград.

Според разузнаването единият от българите е прекарал години наред в Русия и е бил част от паравоенна проруска организация.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK