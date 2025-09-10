След острите реакции от Париж, Лондон и Берлин и точно в деня, в който Урсула фон дер Лайен имаше незавидната задача да защитава състоянието на ЕС пред евродепутатите в Страсбург, новината от Полша рязко измести вниманието.

Безпрецедентното нарушаване на полското въздушно пространство незабавно се озова в началото на речта фон дер Лайен, без този параграф изобщо да фигурира в предварително написания ѝ текст.

Путин тества докъде може да стигне, както и нашето единство, недвусмислено коментира пък първият европейски дипломат Кая Калас и допълни: Това е умишлено, а не случайно.

Пълна солидарност с Полша, заяви в началото на речта си Урсела фон дер Лайен.

„Посланието на Путин е ясно. Отговорът ни също трябва да бъде ясен. Трябва да бъде упражнен по-голям натиск върху Русия да седне на масата за преговори. Нужни са повече санкции. Вече работим по 19-ия пакет в координация с партньорите“, каза председателят на ЕК.

Много сериозно гледаме на новината за поисканото от Полша активиране на член 4 от договора на НАТО, заяви българският еврокомисар.

„Не мога да предвидя какво е в главата на руските лидери. Но така или иначе тези провокации се случват постоянно. Това не е първи път, когато те нарушават въздушното пространство на държава членка на ЕС и съюзник в НАТО“, добави Екатерина Захариева, европейски комисар.

Защитата на Източния фланг е абсолютен приоритет за Европа.

„Без съмнение: източният фланг на Европа защитава цяла Европа. От Балтийско до Черно море. Европа ще защитава всеки квадратен сантиметър от своята територия“, каза Урсела фон дер Лайен.

Беше обявен и план за санкции срещу Израел.

„Целта на Европа винаги е била неизменна. Истинска сигурност за Израел и безопасно настояще и бъдеще за всички палестинци. Това означава, че заложниците трябва да бъдат освободени. Че следва да има безпрепятствен достъп до цялата хуманитарна помощ“, каза председателят на ЕК.

Имаше и провокации.

„Tази викаща част от парламента да слуша внимателно. Слушайте много внимателно. Може ли да престанете? Слушайте много внимателно за свободите. Свободата да решаваш. Да говориш открито. Да се движиш по целия континент. Свободата да гласуваш. Да обичаш. Да се молиш. Да живееш в Съюз на равенство. Нашата демокрация и върховенството на закона са гаранти на тези свободи“, каза Фон дер Лайен.

Днес беше обявено и създаването на Център за демократична устойчивост за борба с дезинформацията.

