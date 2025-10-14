Израелските въоръжени сили съобщиха, че останките на още четирима заложници са били предадени на Червения кръст в Ивицата Газа.

„Според информация, предоставена от Червения кръст, четири ковчега с телата на загинали заложници са предадени на организацията и са на път към силите на ЦАХАЛ и службите за сигурност (ISA) в Ивицата Газа“, се казва в изявление на израелската армия.

По-рано вчера "Хамас" предаде останалите 20 живи заложници на Международния комитет на Червения кръст. Те бяха върнати в Израел след 738 дни в плен.

Освободените заложници преминаха медицински прегледи, изкъпаха се и получиха нови дрехи, преди да се съберат с близките си.

Палестинската групировка освободи последните живи заложници съгласно споразумението за спиране на огъня, а Израел изпрати в анклава множество автобуси с палестински затворници, докато Доналд Тръмп обяви край на 2-годишната война.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK