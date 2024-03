„Останалите“ (The Holdovers) е първият коледен филм, който е номиниран за лента на годината, след оригиналния „Чудо на 34-та улица“ през 1948г. Филмът ни запознава с историята на намръщен учител, който трябва да остане в своя пансион по време на Коледа, за да надзирава децата, които нямат дом, в който да се приберат за празниците.

В него участват номинираният за най-добра мъжка роля Пол Джамати и спечелилата награда за най-добра поддържаща женска роля Давийн Джой Рандолф.

Саундтракът на „Барби“ има по-големи шансове за „Оскар“, отколкото режисьорът на филма

Въпреки че не успя да се пребори за най-добър режисьор и най-добра актриса, номинациите на Барби вече са влезли в историята на „Оскарите“. Грета Гъруиг, която е режисьор и съсценарист на „Барби“, е единственият режисьор, който има номинации за най-добър филм с първите ѝ три ленти – „Лейди Бърд“, „Малки жени“ и „Барби“.

Възможно е обаче филмът да спечели само една от осемте награди, за които е номиниран - за най-добра оригинална песен за What Was I Made For? на Били Айлиш.

Ако това се случи, би било огледално на пътя на филма „Роди се звезда“ от 2018 г. на Брадли Купър, който също получи осем номинации, но спечели само в категорията за песен - за Shallow на Лейди Гага.

Райън Гослинг (Кен) е разочарован от това, че Гъруиг не е получила номинация за най-добра режисура за филма, както и че Марго Роби (Барби) не е номинирана за най-добра актриса в главна роля.