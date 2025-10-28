Бившият американски хип-хоп изпълнител Шон „Диди“ Комбс (Пъф Деди), осъден в началото на октомври на четири години и два месеца затвор заради сексуално насилие, може да бъде освободен на 8 май 2028 г.

Това сочат данните на регистъра на Федералното бюро по затворите, съобщиха АФП и БТА.

Тази дата е определена на базата на времето, което Шон Комбс е прекарал зад решетките в затвор в Ню Йорк – над една година, и включва възможни намаляване на присъдата за добро поведение.

Неговите адвокати обжалваха обвиненията и присъдата. Те поискаха 55-годишният продуцент да бъде преместен в наказателна институция в Ню Джърси с по-лек режим на сигурност, в който има и програма за борба с наркоманията.

На 3 октомври тази година Пъф Деди бе осъден на 50 месеца затвор от съд в Ню Йорк за трафик на хора с цел проституция, както и на глоба от 500 000 щатски долара.

„Това са сериозни престъпления, които са причинили непоправими вреди на две жени и последствията от това се усещат и днес. Съдът не е уверен, че в случай на освобождаване тези престъпления няма да бъдат повторени отново“, коментира съдия Арун Субраманян, който гледа делото.

През юли съдебните заседатели отхвърлиха най-сериозните обвинения за сексуален трафик и престъпен заговор, повдигнати срещу Шон Комбс, които можеха да му донесат до 20 години затвор или дори доживотна присъда.

Прокуратурата настояваше за 11 години затвор за Комбс, а защитата искаше присъдата да не надхвърля 14 месеца.

