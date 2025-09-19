Приятелството има значение и в политиката, заяви днес премиерът на Унгария Виктор Орбан по повод решението на САЩ да отменят визовите ограничения за унгарски граждани от 30 септември, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Орбан посочи, че когато Доналд Тръмп се е борил за президентския пост, двамата са се договорили „да премахнат санкциите на американската левица срещу Унгария“.

Ще отнеме месеци, докато решението премине през американската бюрократична процедура, „но президентът Тръмп спази думата си и даде на унгарците възможност за безвизово пътуване до САЩ“, каза Орбан.

Той заяви, че администрацията на президента Джо Байдън е опитала да нанесе удар на Будапеща, тъй като Унгария не е съгласна с вижданията на Демократическата партия по въпросите за „миграцията, пола и войната“.

Унгарският премиер добави, че необходимостта от получаване на виза е „много неприятна“ за онези, които учат или работят в САЩ.

