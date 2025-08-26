dalivali.bg
Смърт дебне от всякъде: Украйна се превърна в най-силно минираната държава в света

Около една четвърт от територията ѝ е осеяна с боеприпаси

Снимка: gettyimages

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:47 ч. 26.08.2025 г.

Неизбухнали боеприпаси от руски атаки са осеяли украинската земя, превръщайки страната в една от най-силно минираните в света, пише британският „Гардиън“. Ежедневно те взимат цивилни жертви и принуждават местните жители да избягват пътища, паркове и гори.

Днес Украйна е сред най-минираните държави в света – на около една четвърт от територията ѝ или площ по-голяма от Англия, са пръснати експлозиви.

Най-сериозно е положението в Североизточна Украйна. Пътища, по които местните доскоро са минавали, вече не могат да се ползват – паркове и гори са се превърнали в капани, а ниви, които някога хранеха цели общности, са изоставени.

Руски летища блокирани заради украински дронове

„Преди няколко дни над нас прелетяха 40 дрона Shahed. Те вече могат да пускат мини – дори и да не избухнат веднага, винаги има риск да гръмнат по-късно. Хората звънят на украинската армия, когато видят нещо подозрително, но мини има навсякъде – пускани от дронове, разпръсквани с ракети. Преди две седмици цяло семейство загина на път, по който са пътували с години. Това не беше скрит селски път – мината беше поставена съвсем скоро, вероятно с дрон. “, разказва 21-годишната Елизавета Кисельова, експерт по взривове от Украйна.

Местни активисти казват, че подобни инциденти вече са толкова чести, че някои жители дори не си правят труда да ги съобщават.

В южния град Херсон, също тежко бомбардиран, Людмила Криворотко живее с мъката от загубата на две от децата си заради неизбухнал боеприпас. През зимата на 2022 г. тя и четирите ѝ деца напускат наскоро освободения, но все още обстрелван от руснаците град, за да потърсят убежище при роднини. По пътя им обаче руската армия е оставила мини, превръщайки цивилните пътища в смъртоносни капани. Колата на семейството се взривява в такава мина.

1 млрд. долара месечно за закупуване на оръжия от САЩ, иска Зеленски за Киев

„Две от децата ми – синът ми на 19 г. и дъщеря ми на 22 г. – загинаха на място. Аз изгубих съзнание, а най-малката ми дъщеря беше тежко ранена. Четиринадесетгодишният ми син Михаил получи сътресение, но въпреки това ни измъкна от колата“, разказва тя. Те успели да стигнат пеша до най-близкото село, където били спасени от украински войници.

Криворотко е с пробит бял дроб и счупени ребра, а най-малката ѝ дъщеря оцелява по чудо с рани по лицето и гърдите. Две години по-късно тя казва, че телата им още са белязани от белези. „Няма къде да отидем, където да е безопасно – войната е заразила всяко място.“

Мините по традиция представляват заряд, който се задейства при стъпване, при дръпване на жица или дори при допир. Те са различни по размер и форма според целта си. Съветските войски използваха в Афганистан малки мини във форма на пеперуди, които и до днес осакатяват деца, привлечени от необичайната им форма. Подобни мини вече са откривани и в окупираните преди това украински територии.

Италиански доброволец загина в битка за Украйна

От началото на пълномащабната война близо 1000 души са ранени и 359 убити от мини и неизбухнали боеприпаси, сред тях поне 18 деца, по данни на украинската служба за извънредни ситуации.

